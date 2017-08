St. Felizitas-Gemeinde in Lüdinghausen und Seppenrade wirbt um Ehrenamtliche

Ehrenamtliche übernehmen viele Aufgaben im Kreis Coesfeld. Durch die Vielzahl der Projekt ist es nicht leicht immer ausreichend Freiwilige zu finden. In Lüdinghausen und Seppenrade hat die katholische Kirchengemeinde Sankt Felizitas heute eine neue Aktion vorgestellt. Am ersten September-Wochenende zeigt sie in den Gottesdiensten einen Film. Ehrenamtliche berichten darin über ihr Engagement und warum sie daran Freude haben. Außerdem verteilt die Gemeinde Infoblätter. Ihr Ziel ist es Menschen zu gewinnen, die ehrenamtlich mithelfen. Das kann bei der Gestaltung von Gottesdiensten sein, beim Organisieren von Festen oder in der sozialen Gemeindearbeit.