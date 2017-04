Stadt Billerbeck plant ein neues Fotobuch

Alte Fotos will die Stadt Billerbeck in ein neues Buch packen. Diesen Plan hat sie jetzt vorgestellt. Die Fotos sollen zeigen, wie die Kindheit damals ausgesehen hat: Ob im Schwimmbad, im wachsenden Wohngebiet oder an der damals noch stark befahrenen Langen Straße. Sie gehört ja jetzt zur Fußgängerzone. Wichtig: Die Fotos sollten 40 Jahre alt sein. „Meine Kindheit in Billerbeck“ - so soll das neue Buch heißen. Stadtarchivar Dieter Nagorski freut sich auf Ihre Bilder - Infos gibt er Ihnen unter 02543/73-16.