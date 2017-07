Stadt Coesfeld geht "NaturBerkel" an

Das große Projekt um die Berkel geht in seine nächste Runde. Der Fluss ist erlebbarer, Menschen kommen nah an ihn heran. Das macht die Innenstadt attraktiver und lädt Coesfelder und Besucher verstärkt zum Pause machen ein. Im Innenstadtbereich sind die Arbeiten teilweise schon abgeschlossen. Jetzt geht es an den nächsten Schritt. Dabei geht es um eine NaturBerkel und in dem Namen ist eigentlich schon alles drin. Die Berkel soll natürlicher fließen. Die Stadt will das Ökosystem verbessern. Die Pläne liegen in den letzten Zügen. Am Montag haben Interessierte noch einmal die Gelegenheit etwas dazu zu sagen. Für den Abschnitt zwischen Billerbecker Straße in Höhe des Stadtparkes und der Wiesenstraße ist schon alles klar. Jetzt geht es um den zweiten Abschnitt. Er umfasst die Wehranlage Walkenbrückentor, Stadtpark, das Rückhaltebecken Fürstenwiesen und den Berkellauf bis zum Hof Schulze Hüning. Eine Auenlandschaft soll entstehen. Der Honigbach im Stadtpark soll in großen Schleifen verlaufen. Das schafft Platz für einen größeren Spielplatz. Der Ententeich soll entfallen. Oberhalb des Konrad-Adenauer-Rings sind Flächen für den Hochwasserschutz geplant. Nach der Bürgerversammlung will die Stadt alle Formalitäten abschließen. Die Bezirksregierung Münster muss ihr Okay zu dem Projekt geben.