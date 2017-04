Stadt Coesfeld informiert über den Umbau des Ludgeri-Schulhofes

Jetzt in den Ferien in auf Schulhöfen im Kreis Coesfeld in der Regel nicht viel los. Da sieht der graue Ludgeri-Schulhof in Coesfeld noch trister aus... Ein Umbau ist beschlossene Sache und jetzt rückt das Projekt näher. Am Mittwoch in zwei Wochen will die Stadt den Coesfeldern vorstellen, was sie vorhat. Erstmal heiß es weg mit der öden Asphaltfläche auf dem Schulhof. Die Planer wollen eine Fläche so gestalten, dass hier Basketballer und Fußballer auf ihre Kosten kommen. Gemütliche Sitzbänke und grüne Ecken sind vorgesehen. Das soll den Schulhof auflockern. Kinder und Jugendliche hatten sich zudem Spiel- und Sportgeräte gewünscht. Den Wunsch verwirklicht die Stadt, damit die Schüler Möglichkeiten haben sich in den Pausen so richtig auszutoben. Die Stadt will den Ludgerischulhof aufwändiger umgestalten, weil Kinder und Jugendliche in dem Wohngebiet weniger möglichkeiten zum Spielen haben. Den Umbau bezahlt die Stadt mit einem größeren Anteil aus einem Fördertopf des Landes.