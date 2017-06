Stadt Coesfeld plant Internetseite "Made in Coesfeld"

Darauf sind wir im Kreis Coesfeld stolz! Große Unternehmen, ein großes Bildungangebot und fast Vollbeschäftigung – es läuft rund bei unserer Wirtschaft. Das will die Stadt Coesfeld nutzen, um sich noch ein stückweit nach vorne zu bringen. Der Stadtmarketingverein plant das mit einer neuen Internetseite unter dem Titel „Made in Coesfeld“. Heimische Unternehmen werben hier für sich und stellen sich vor. Das habe Signalwirkung: Sichere Arbeitsplätze locken neue Fachkräfte, neue Unternehmen siedeln sich an und junge Familien lassen sich in der Stadt nieder. Um das Projekt anzuschieben, sollen sich so viele Unternehmen wie möglich beteiligen. Heute in einer Woche informieren der Stadtmarketingverein und der Wirtschaftsförderer interessierte Unternehmen bei einem Treffen.