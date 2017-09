Stadt Coesfeld saniert den Parkplatz an der Kapuzinerstraße

Die Suche nach freien Parkplätzen in Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld ist jetzt schon schwer und die Suche nach kostenlosen Parkplätzen erst recht. Und dann das: In Coesfeld sperrt die Stadt den kostenlosen Parkplatz an der Kapuzinerstraße in der Innenstadt. Auf dem Weg zur Arbeit parken täglich hier viele Menschen. Am Donnerstag müssen Sie sich einen anderen Parkplatz suchen. Der Platz bekommt eine neue Oberfläche, denn viele Löcher und Risse haben sich mit der Zeit gebildet. Immerhin: Die Arbieten dauern nur einen Tag. Am Freitag haben Autofahrer hier wieder Platz zum Parken.