Stadt Coesfeld schließt letztes Sirenen-Netz-Loch im Kreis



In Coesfeld horchen einige Menschen in einer halben Stunde ganz genau hin. Erstmals seit Jahren heulen hier dann wieder die Notfall-Sirenen auf. Die Stadt hat sie für den Katastrophen-Fall auf Vordermann gebracht, um die Menschen vor Gefahren zu warnen. Damit sind die Sirenen ab heute wieder überall im Kreis Coesfeld in Betrieb.

Menschen in Billerbeck, Nordkirchen und Senden kennen das ja schon. Hier heulen die Sirenen bereits seit einigen Monaten samstags wieder auf. Die meisten Städte und Gemeinden haben die Fördergelder vom Land dazu genutzt, die Sirenen komplett zu automatisieren. Über 50 Stück gibt es jetzt kreisweit - Sie stehen meist auf den Dächern der Feuerwehrgerätehäuser, der Rathäuser und einige stehen sogar auf den Dächern von Privathäusern. Zuletzt hatten Havixbeck und Dülmen die neuen Sirenen-Lautsprecher aufgestellt. Jetzt komplettiert Coesfeld heute das Sirenen-Netz im Kreis. Was welches Sirenen-Signal bedeutet, das lesen und hören Sie hier:



www.radiokiepenkerl.de/service/links/sirenen-infos/