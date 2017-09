Stadt Coesfeld will zwei Vorschläge im Bürgerhaushalt angehen

Tolle Sache! Sie bestimmen, wofür die Stadt Coesfeld Geld ausgeben soll. Beim Projekt Bürgerhaushalt sind im Sommer 18 Vorschläge eingegangen. Heute in einer Woche schaut der Hauptausschuss darüber. Zwei Vorschläge will die Stadt konkreter angehen. Dabei geht es bei dem einen um zusätzliche Schrebergärten... Nicht schlecht, denn die Nachfrage bei der Stadt nach entsprechenden Pachtflächen ist groß. Die rund 30 Flächen, die es in der Stadt gibt, reichen bei weitem nicht aus. Und im Stadtgebiet gibt es genug Grundstücke, die brach liegen und vor sich hinwuchern. Die Idee, diese in Schrebergärten umzuwandeln will die Stadt aufgreifen. Genauso wie den Vorschlag eine Brücke über die Gleise zwischen dem Übergang „Am Wasserturm“ und dem Bahnhof zu bauen. Hier ist für Fußgänger und Fahrradfahrer ein weiter Umweg nötig, um über die Gleise zu kommen. Die Idee einer Schnitzeljagd durch die Stadt um das Müllsammeln zu fördern, greift die Stadt nicht auf. Es gebe schon einen Umwelttag. Auch der Vorschlag nach mehr Mülleimern kommt nicht an, die Stadt kümmere sich schon darum. Und Ampeln nachts auszuschalten, sei zu gefährlich.