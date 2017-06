Stadt Dülmen ist um einen weiteren Fahrradweg reicher

Das Fahrradfahren ist im Dülmener Wohngebiet Dernekamp sicherer. Heute hat eine Firma die letzte Asphaltschicht am neuen Geh- und Radweg entlang der Fröbelstraße eingebaut. Nach Pfingsten, in der kommenden Woche müssen Arbeiter an den Rändern noch mal ran. Dann ist alles startklar für die Fahrradfahrer und die Stadt gibt den neuen Radweg frei. Er ist Teil einer Veloroute in Dülmen, die auf einem gut ausgebauten und besonders komfortablen Weg in die Innenstadt führt. Die Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums hat für das Projekt Geld dazugegeben.