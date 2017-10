Stadt Dülmen erfasst ihre Straßen mit Messfahrzeug

Viele Straßen im Kreis Coesfeld sind in die Jahre gekommen, viele Straßen haben Löcher und Risse. Wie genau der Zustand ihrer Straßen ist, will jetzt die Stadt Dülmen erfassen. Morgen in einer Woche fährt dazu ein spezielles Messfahrzeug durch die Straßen und fotografiert sie aus allen Blickwinkeln. So hat die Stadt am Ende eine Bestandsaufnahme und einen Schaden-Katalog, den sie abarbeiten kann. Ganz wichtig für Sie: Es geht bei der Bestandsaufnahme nur um den Zustand der Straßen. Menschen und Autos sind nicht zu erkennen.