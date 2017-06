Stadt Dülmen erneuert Spielplätze - 100.000 Euro für neue Spielgeräte

Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld wollen attraktiv für junge Familien bleiben. Die Stadt Dülmen hat deshalb viele Spielplätze in der Stadt und den Ortsteilen erneuert. Rund 100 Tausend Euro hat sie in diesem Jahr für neue Spielgeräte investiert. Auf dem Dernekämper Spielplatz "Auf dem Bleck" spielen Kinder seit dieser Woche auf einer Matschbahn mit Wasserpumpe. Auf dem Spielplatz an der August-Brust-Straße installierten Arbeiter einen neuen Kletterturm und eine Nestschaukel. Am Spielplatz an der Bulderner Clemensstraße bauten Arbeiter zudem eine neue Rutsche und ein großes Klettergerät auf. Und an vielen weiteren Spielplätzen haben sie alte, quietschende Schaukeln durch neue, moderne ausgetauscht!