Stadt Dülmen kündigt Bauarbeiten auf Kapellenweg an

In Dülmen müssen Sie sich auf Umwege gefasst machen. Die Stadt hat heute umfangreiche Bauarbeiten auf dem Kapellenweg angekündigt. Schon in der kommenden Woche sollen Bauarbeiter loslegen. Allerdings richten sie erst nur die Baustelle ein - und sicheren ab. Haarig wirds dann danach. Ab übernächsten Montag (10.04.). Dann ist der Kapellenweg zum Teil komplett gesperrt. Zwischen Mühlenweg und der Straße "Am Bache" ist dann kein Durchkommen mehr. Anwohner können während dieser Bauarbeiten nicht mehr mit dem Auto zu ihren Häusern. Auch Besucher des Sportzentrums müssen auf einige Parkplätze verzichten. Die Bauarbeiter erneuern auf dem Stück die komplette Fahrbahndecke. Dafür brauchen Sie voraussichtlich die halbe Woche. Geht alles gut, sollen Sie am Kapellenweg im Laufe des Donnerstags (13.04.) wieder wie gewohnt nach Hause kommen. Dann allerdings über eine nigelnagelneue Straße.