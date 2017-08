Stadt Dülmen sichert Kinderflohmarkt mit Pollern

Die Angst vor Terroranschlägen ist groß, Städte und Gemeinden im Kreis versuchen sich zu schützen. Sie beugen bei größeren Veranstaltungen vor. Sie sehen bei Ihrem Bummel heute Nachmittag in der Dülmener Innenstadt Poller an der Zufahrtsstraße in die Fußgängerzone am Königsplatz. Sie stehen hier seit dem Abschluß des Dülmener Sommers am Wochenende und sie bleiben hier stehen, um den großen Kinderflohmarkt übermorgen in der Fußgängerzone zu sichern. Die Stadt spricht gerade mit der Polizei über weitere Lösungen. Der Kinderflohmarkt in der Dülmener Innenstadt ist der größte im Kreis Coesfeld und zieht traditionell viele Besucher an.