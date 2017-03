Stadt Dülmen und Anwohner besprechen Bau neuer Feuerwache

Nach und nach bekommen Feuerwehrleute im Kreis Coesfeld schicke neue oder umgebaute Wachen. In Dülmen steht ein Neubau an der Straße Nordlandwehr an. Anwohner haben sich dazu jetzt mit der Stadt zusammengesetzt. Sirenen von Feuerwehr-Autos sind laut und schrill. Soll auch so sein, sie sorgen für freie Fahrt bei Einsätzen. Anwohner der Nordlandwehr sorgen sich, dass das häufig nachts passiert. Die Stadt hat nachgeschaut: Nächtliche Einsätze hat es bislang im Schnitt ein bis zweimal gegeben. Damit die Sirenen nicht nachts durch das Wohngebiet schallen, plant die Stadt eine Alarm-Ampel. Sie zeigt auf Knopfdruck für die Feuerwehr-Autos grün. Auf der Münsterstraße geht es dann bei viel Verkehr nicht ohne Sirene. Bevor die Stadt das weitere Verfahren plant, muss die Politik dem ganzen noch abschließend zustimmen. Sie muss auch entscheiden, ob die Feuerwache und Rettungswache zusammen in dem Neubau an der Nordlandwehr angesiedelt sein sollen. Voraussichtlich im Sommer schiebt die Stadt einen Architektenwettbewerb an. Geht alles glatt, ist in einem Jahr Baustart.