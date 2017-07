Stadt Dülmen will mehr für Fahrradfahrer und Fußgänger tun

Fahrradfreundlich ist Dülmen ja schon. Aber da ist noch mehr drin, sagt die Stadt. Sie will Projekte anstoßen, die das Fahrradfahren in Dülmen noch komfortabler machen. Sie hat bei einem aktuellen Treffen den Startschuss für ein Nahmobilitäts-Konzept gegeben. Dülmener haben dazu erste Ideen. Die Fahrradschutz-Streifen in der Innenstadt sind ja schon eine super Sache. Aber auf der Coesfelder Straße ist es oft nicht ganz optimal. Fahrradfahrer sind erst auf dem Radweg unterwegs und wechseln dann auf die Straße auf den Schutzstreifen. Das ist für Autofahrer oft schwer zu erkennen. Die Fahrbahn einiger Radwege könnte besser sein. Und ein großer Wunsch sind gut ausgebaut Fahrrad-Schnellstraßen. Wie beispielsweise aus dem Dernekamp in die Innenstadt. Eine Idee ist es hier, den Tunnel im Haverlandviertel für Autos zu sperren, Fahrradfahrer könnten dann schnell in die Innenstadt sausen. Bei dem neuen Konzept will ein Fachbüro nicht nur die Situation für Fahrradfahrer verbessern, es hat auch Fußgängerwege im Blick. Im Frühling soll das Konzept grob stehen. Übrigens: 50 Prozent aller Dülmener nutzen im Schnitt Auto, Roller und Motorrad. An zweiter Stelle kommen Fahrradfahrer mit 29 Prozent. Der Rest geht zu Fuß.