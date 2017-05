Stadt Dülmen will Spielplätze zurückbauen - Gespräche mit Anwohnern

Es gibt immer weniger Kinder bei uns im Kreis Coesfeld. Städte und Gemeinden denken deshalb darüber nach, ob sie weiterhin alle Spielplätze in ihrem Gebiet instand halten müssen! In Dülmen hat sich die Stadt jetzt mit Eltern, Kindern und Anwohnern an den Spielplätzen Ostfeldmark und Thomas-Göllmann-Straße getroffen. Die Stadt will die Spielplätze schließen und die Fläche anders nutzen - für den Spielplatz an der Ostfeldmark haben die meisten Anwohner und Kinder dafür Verständnis. Vor allem deshalb, weil es in dem Wohngebiet noch drei weitere Spielplätze gibt. Die will die Stadt im Gegenzug aufwerten. Außerdem gibt es Überlegungen, den Spielplatz an der Ostfeldmark zum Spiel-Bereich des angrenzenden Martin-Luther-Kindergarten hinzuzufügen. Beim Spielplatz an der Thomas-Göllmann-Straße ist das etwas anders. Hier setzen sich die Anwohner für den Verbleib der Spielgeräte ein. Die Stadt sagt aber: Den Spielplatz am Leben zu erhalten, sei zu teuer. Genug Geld sei dafür nicht da! In einem Monat entscheidet der zuständige Ausschuss über die Zukunft der Spielplätze.