Stadt Dülmen zieht Spielplatz-Arbeiten Zwischenbilanz

An warmen Tagen ist auf Spielplätzen im Kreis eine Menge los. Usselige herbstliche Tage wie heute nutzen Städte und Gemeinden aus, um ihre Spielplätze auf Vordermann zu bringen. In Hiddingsel entsteht gerade ein neuer Spielplatz am Wido, der Bauzaun steht noch drumherum. Eine größere Gruppenschaukel und ein Kletterturm mit Rutsche wecken bei Kindern aber schon mal die Spiel-Lust. Die Stadt Dülmen hat heute Morgen Bilanz ihrer Spielplatzarbeiten gezogen. Sie geht davon aus, dass der Platz am Wido in einigen Wochen spielbereit ist. Etwas dauert es auch noch am Spielplatz im Wohngebiet Windhegge. Immerhin: Die alte Tischtennisplatte ist schon verschwunden, im Herbst kommen die neuen Spielgeräte.