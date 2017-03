Stadt geht Plan einer neuen Feuerwache in Vinnum an

Um ihre Hilfe zu verbessern, bauen Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld ihre Feuerwachen um – oder planen gleich eine ganz neue. Wie in Vinnum. Die Stadt holt sich in den kommenden zwei Wochen Ideen. Sie schaut sich Wachen in Nachbarkreisen an. Die Stadt schaut ganz genau hin und bastelt aus den besten Aspekten jeder einzelnen Wache die perfekte Feuerwache für Vinnum. So soll es grob gesagt laufen. Planer erarbeiten nach den Besuchen einen Entwurf. Die neue Feuerwache entsteht auf dem Grundstück neben der jetzigen, alten Wache. Die Stadt hatte geprüft, ob ein Anbau nicht reicht. Das wäre eigentlich billiger gewesen. Bei einem Neubau hat die Stadt aber einfach mehr Möglichkeiten, das ganze später mal zu erweitern. Die Stadt möchte, dass ein Konzept zeitnah steht. Dann geht das ganze zum Kreis, der das Projekt schnell genehmigen soll. Geht alles glatt, soll ein Baustart noch in diesem Jahr sein. In der bisherigen Wache treten sich Feuerwehrleute regelrecht auf die Füße. Und zwei Löschfahrzeuge stehen auf einem überdachten Parkplatz.