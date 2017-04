Stadt Lüdinghausen bereitet sich auf den ersten Mai vor

Sobald alle Eier gefunden und die Osterfeiertage vorbei sind, bereiten sich Jugendliche im Kreis Coesfeld auf ihre Maifeiern vor. Lange dauert es nicht mehr. Deshalb hat die Stadt heute Einzelheiten zu ihrer zentralen Veranstaltung für Jugendliche vorgestellt. In diesem Jahr sammeln sich Jugendliche am Klutensee. Baden ist dann hier nicht möglich. Es gelten einige Regeln für die Mai-Feier: Glasflaschen sind tabu. Die Gefahr, sich zu verletzen ist einfach zu groß. Müll gehört in die Eimer, die Stadt will davon extra ein paar mehr aufstellen. Stadt, Polizei und Rettungsdienst passen auf, dass es friedlich und sicher ist. Zum mittlerweile fünften Mal gibt es in Lüdinghausen einen zentralen Ort für die Jugendlichen zum Feiern. Bislang ist das Konzept der zentralen Mai-Feier in Lüdinghausen aufgegangen. Die Stadt hatte es sich überlegt, nachdem vor einigen Jahren eine Feier mit mehreren hundert Jugendlichen an einem wilden Treffpunkt ausgeufert war.