Stadt Lüdinghausen sperrt Klutensee weiterhin - Blaualgen im See entdeckt

Der Klutensee in Lüdinghausen bleibt weiter gesperrt. Das hat die Stadt heute entschieden. Ein Umweltlabor aus Münster hat heute die Ergebnisse der Wasserproben vorgestellt. Tatsächlich befinden sich in mikroskopisch geringen Mengen Blaualgen in dem See. Ob das ausreichte, um die Hunde am Wochenende zu vergiften, ist weiter unklar. Die Hunde waren am Wochenende im Klutensee schwimmen und kamen anschließend zum Tierarzt. Er tippte auf Blaualgen im See - die Stadt sperrte den See daraufhin. In frühestens zwei Wochen will sie den See wieder freigeben. Gewässer-Experten vermuten, dass dann durch die fallenden Temperaturen die Blaualgen nicht mehr gefährlich sind.