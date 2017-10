Stadt will sich an der Genossenschaft für den Vinnumer Dorfladen beteiligen

In zwei Tagen gründet sich in Vinnum eine Genossenschaft für einen Dorfladen. Der ist auch dringend nötig, da Vinnumer bislang weite Wege zum Einkaufen haben. Und heute hat die Stadt signalisiert, einen dicken Batzen dazugeben zu wollen: Sie plant die Anteile, die Vinnumer übermorgen kaufen, zu verdoppeln. Klappt es mit dem Dorfladen, soll das Angebot noch etwas weitergehen. Sie sollen in dem Laden auch Sachen für die Schule und fürs Büro bekommen, Ihre Pakete hier aufgeben und sich dann in einer Caféecke bei einem Schwatz mit Nachbarn erholen... Der Dorfladen ist Baustein eines größeren Projektes im Kreis, das kleine Orte zukunftsfit machen will.