Stadtbücherei Dülmen "to go"

In der Nähe der Stadtbücherei in Dülmen einen Parkplatz zu finden, ist im Moment ein Problem. Die Baustelle für die neue Einkaufsstraße auf dem Overbergplatz sorgt für einen Parkplatzengpass in der gesamten Innenstadt. Um Ihnen den Weg zu verkürzen, startet die Stadtbücherei deshalb heute ihr neues Angebot "Bücherei to go" . Sie bietet einen Ausleih- und Rückgabe-Service im Sozialkaufhaus an der Borkener Straße an, hier gibt es nämlich Parkplätze. Sie springen also einfach aus dem Auto und geben ausgeliehene Bücher, CDs oder Filme zurück. Wenn Sie etwas leihen möchten, müssen Sie das vorher zum Beispiel per Telefon in der Bücherei bestellen. Die Bücherei to go ist heute zwischen 13.30 und 15 Uhr im Sozialkafhaus an der Borkener Straße. Das Angebot gibt es jeden zweiten Montag Mittag.