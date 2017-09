Stadtmarketingverein Coesfeld prüft Regeln für verkaufsoffene Sonntage

An einem verkaufsoffenen Sonntag muss das Fest im Vordergrund stehen und nicht das Einkaufen. Städte und Gemeinden im Kreis haben sich unter anderem durch Kunden-Umfragen abgesichert. Jetzt ist es nötig nachzuweisen, dass Läden nur in den Stadtfest-Gebieten öffnen. Coesfeld hat sich vergewissert, dass das für den Ursulamarkt und den Weihnachtsmarkt so ist. Bislang ist es so gewesen, dass Läden im gesamten Stadtgebiet öffnen durften. Das ist künftig nicht mehr erlaubt, künftig dürfen Läden nur in Gebieten öffnen, die das Stadtfest auszeichnen. Das ist die Fußgängerzone und das sind Straßen, die in die Innenstadt führen. Darüber sprechen Stadtmarketingverein, Stadt und Gewerkschaft Verdi gerade. Abschließende Gespräche dazu gibt es in der kommenden Woche. Alle sind zuversichtlich, dass den letzten beiden verkaufsoffenen Sonntagen in diesem Jahr, beim Ursulamarkt am letzen Oktobersonntag und dem Weihnachtsmarkt, nichts mehr im Wege steht. Die neuen Gebiete für verkaufsoffene Sonntage sollen für die kommenden Jahre gelten.