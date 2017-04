Städte und Gemeinden bereiten sich auf Maifeiern vor

Die Vorfreude auf ein langes Wochenende ist bei vielen Menschen im Kreis Coesfeld groß. Am Sonntag feiern sie den Tanz in den Mai oder gehen am Montag, am 1. Mai, auf eine große Tour. Das bedeutet für die Einsatzkräfte und Ordnungsämter der Städte und Gemeinden im Kreis wieder viel Arbeit.

Polizei und Rettungsdienst sind verstärkt im Einsatz. Die vergangenen Jahre haben gezeigt: An dem Tag steigen die Einsätze stark an. Jugendliche trinken zu viel Alkohol, Vandalen ziehen durch die Gegend und es kommt zu Prügeleien. Außerdem haben Städte und Gemeinden oft mit viel Müll zu kämpfen. Grillwürstchenverpackungen, Dosen und Zigarettenstummel, alles bleibt liegen. In Senden hat das Ordnungsamt das am Kanal an der Tomberger Brücke deshalb besonders im Blick. Die Veranstalter der 1. Mai Party in Lüdinghausen neben dem Klutenseebad sind auch vorbereitet.