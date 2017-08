Städte und Gemeinden im Kreis organisieren ihre Helfer für die Bundestagswahl

In ein einhalb Monaten machen wir unsere Kreuzchen bei der Bundestagswahl. Städte und Gemeinde im Kreis Coesfeld stellen gerade ihre Wahlhelfer-Teams zusammen. Teilweise mussten sie dafür ordentlich Klinken putzen. Denn schließlich ist es schon die zweite Wahl in diesem Jahr. In Dülmen, Nottuln und Lüdinghausen fehlen nur noch eine handvoll Helfer, Senden und Herbern sind bereits vollzählig. Händeringend sucht dagegen noch Havixbeck. Die Gemeinde braucht 60 Freiwillige, sie hat aber erst ein Drittel der Helfer zusammen.