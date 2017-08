Städte und Gemeinden im Kreis überarbeiten Sicherheitskonzepte

Schlagzeilen über Terroranschläge machen uns Sorgen. Damit wir geschützt sind, überarbeiten Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld ihre Sicherheitskonzepte für größere Veranstaltungen. Das NRW-Innenministerium hat jetzt angeordnet, diese Konzepte zu verschärfen. Städte und Gemeinden sprechen gerade mit der Polizei darüber. Große, schwere, mit Wasser gefüllte Tanks standen schon beim Rosenfest in Seppenrade in dieser Woche auf den Einfahrtsstraßen. Sie sollten sie dafür sorgen, dass Attentäter hier keine Chance haben. Genau solche Konzepte sollen auch künftig zum Einsatz kommen. Jede Stadt und jede Gemeinde hat ihre eigenen Ideen, dafür zu sorgen. In Dülmen sollen große Betonkegel für Sicherheit sorgen. In den kommenden Wochen sollen auch in den anderen Orten die Konzepte stehen. Wichtig ist: Sie müssen bezahlbar sein. Denn die Kosten müssen die einzelnen Städte und Gemeinden selbst tragen.