Städte und Gemeinden wollen ausufernden Treffen und Vandalismus in den Ferien zuvorkommen

Kinder und Jugendliche im Kreis Coesfeld sind mittendrin in den Sommerferien und genießen ihre freie Zeit. Es ist abends länger warm. Das nutzen einige Gruppen aus, um sich zu treffen. Damit Treffen nicht ausufern, sind Sicherheitsdienste unterwegs. Städte und Gemeinden haben ihre Konzepte jetzt vorgestellt.

Beliebte Treffpunkte jetzt in den Ferien sind Schulhöfe und Spielplätze. Deshalb schaut der Sicherheitsdienst in Senden, Bösensell und Ottmarsbocholt hier ganz genau hin. Gerade bei schönem Wetter sind besonders viele Grafitti-Sprayer unterwegs. In Olfen hat sich der Sicherheitsdienst besondere Schwerpunkte ausgeguckt und greift Beschwerden auf, zum Beispiel über zu laute Treffen im Stadtpark und an der alten Fahrt. Ähnlich sieht es in Dülmen aus. Schauen wir noch nach Lüdinghausen: Hier setzt die Stadt statt auf einen Sicherheitsdienst auf Sozialarbeiter des städtischen und kirchlichen Jugendtreffs. Sie besuchen Jugendliche abends unter anderem am Parc de Tavernie an der Burg.

Zum Ende der Sommerferien planen Städte und Gemeinden eine größere Bilanz zu ziehen, wie es mit dem Sicherheitsdienst geklappt hat.