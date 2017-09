Standort für neue JVA in Münster gefunden

Übergangsweise ist das alte Coesfelder Gefängnis ja wiederbelebt worden. Häftlinge belegten die Zellen wieder. Grund: Experten stuften das Gefängnis in Münster, ein denkmalgeschütztes Gebäude, zum Teil als einsturzgefährdet ein. Alle mussten im Sommer des vergangenen Jahres raus. Jetzt soll eine neue Justizvollzugsanstalt in Münster entstehen. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen hat einen Standort in der Nähe des Land- und Amtsgerichtes gefunden. Der Kaufvertrag sei zwar unterschrieben, aber noch muss der Verwaltungsrat Ende Oktober zustimmen.