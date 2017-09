"Starkes Ottmarsbocholt": KRAKE-Team erstellt Unternehmen-Liste

Viele Menschen im Kreis Coesfeld fahren zum Einkaufen weit - in den nächsten Ort. Das schwächt die Händler in den kleineren Orten bei uns im Kreis. Ein Projekt-Team in Ottmarsbocholt will deshalb bald eine Liste von Unternehmen im Ort veröffentlichen. Darauf können Sie nachlesen, welche Angebote es im Ort gibt. 90 Unternehmen aus allen Bereichen stehen bisher auf der Liste - jetzt geht es noch um Feinheiten. Zum Beispiel soll auf den Listen auch stehen, ob ein Unternehmen freie Ausbildungsplätze hat. Das Projekt-Team aus Fachhochschule Münster und Ottmarsbocholtern stimmt das jetzt mit den Unternehmen ab. Ende Oktober soll die Liste fertig sein. Dann will das Projektteam sie in Broschüren und im Internet für alle veröffentlichen.