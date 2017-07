Start der Jacobi-Kirmes in Ascheberg - Größte Dorfkirmes im Münsterland

Bei uns im Kreis Coesfeld freuen sich viele schon auf ihren Familienausflug nach Ascheberg. Hier fängt in ein paar Stunden die Jacobi-Kirmes an - sie ist die größte Dorfkirmes im Münsterland.

Bevor es losgeht, verteilt Marktmeister Rolf Kehrenberg die wichtigsten Telefonnummern an die Beschicker und Verantwortlichen der Fahrgeschäfte. Jetzt wissen sie, wie sie den Rettungsdienst und die Polizei hier im Notfall am besten erreichen. Um 15 Uhr starten die Karussells dann ihre erste Fahrt. Offiziell eröffnet die Gemeinde Ascheberg die Jacobi-Kirmes erst um 18 Uhr. Anders in diesem Jahr: Es gibt kein zweites Partyzelt. Es hatte im vergangenen Jahr auf dem Parkplatz an der Sandstraße gestanden - aus Sicht des Betreibers kamen jedoch zu wenig Gäste. Die Jacobi-Kirmes geht bis Montagabend. Alle Zufahrtsstraßen zum Ortskern sind für den Verkehr gesperrt.