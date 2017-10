Stau-Situation vor der Lippebrücke-Ampel in Olfen entspannt sich

Endlich, der Rückstau-Ärger an der Ampel vor der Lippebrücke bei Olfen entspannt sich morgens zusehends. Techniker haben die Grün-Phasen jetzt verlängert und der zuständige Kreis Recklinghausen hat geschaut, wie es jetzt klappt. Der erste Versuch von Technikern, mit einem neuen Programm den Stau aufzulösen, brachte nichts. Jetzt läuft es deutlich besser an der Ampel, der Kreis will den Verkehr an der Lippebrücke bei Olfen aber weiter im Blick behalten. Die Brücke ist so eng, dass Autos immer nur aus einer Richtung drüber rollen können.