"Stay Local" - neues Projekt gegen Fachkräftemangel im Kreis

Die niedrige Arbeitslosenquote im Kreis Coesfeld macht es Unternehmen schwer, Fachkräfte zu finden. Um mehr junge Menschen zu erreichen, hat die Wirtschaftsförderung jetzt ein neues Projekt gestartet. „Stay local“ heißt das ganze. Also: bleib vor Ort, bleib lokal. Das ist das Ziel. Völlig locker sollen Unternehmer mit jungen Menschen ins Gespräch kommen, Kontakte knüpfen, über Praktika in Firmen verhandlen oder die Firma als Thema der Seminararbeit im Studium nehmen. Damit will die Wirtschaftsförderung junge Menschen dauerhaft an den Kreis Coesfeld binden. Das Projekt ist einzigartig im Münsterland... Im sozialen Netzwerk Facebook gibt es erste Infos. Einen Link finden Sie HIER