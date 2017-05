Stecken Serientäter hinter den Einbrüchen in Schwimmbäder?

Möglicherweise verbergen sich hinter den Einbrüchen in Schwimmbäder im Kreis Coesfeld Serientäter. Auf Radio Kiepenkerl-Nachfrage sagte eine Polizeisprecherin heute, es gebe Paralllen zwischen dem Einbruch in das CoeBad in Coesfeld und das Dülmener Freizeitbad Düb. Ermittler gleichen jetzt Spuren und Vorgehensweise in beiden Fällen noch einmal genau ab. Sie vergleichen die Taten auch mit einem Einbruch ins DÜB im vergangenen Dezember. Zuletzt hatten die Unbekannten am Ende des vergangenen Wochenendes zugeschlagen.