Steinadler bei Merfeld entflogen

Eine besondere Suchmeldung hat die Kreispolizei gerade herausgegeben. Sie sucht einen entflogenen Steinadler. Das Tier ist in der Bergstraße in Merfeld ausgebüchst. Das Problem: der Vogel hat nie gelernt zu jagen, somit droht er zu verhungern. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld oder Dülmen entgegen. Vielleicht entdecken Sie den Steinadler ja gleich auf ihrer Fahrrdtour durch ihren Feierabend.