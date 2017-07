Stellenplan des Landes sieht weniger Polizeibeamte im Kreis vor

Wieder einmal hat die Polizei auf dem Land, im Kreis Coesfeld, das Nachsehen. Dabei hatte die neue Landesregierung in NRW doch zusätzliche Polizisten versprochen, ärgert sich die Gewerkschaft der Polizei. Ein einhalb weniger Polizisten-Stellen sind im aktuellen Plan vorgesehen. Bei etwas mehr als 300 Polizeibeamten höre sich das nicht viel an, sagt Kai Hartweg von der Gewerkschaft - das mache sich in der Praxis aber schon bemerkbar. Es sei auch so, dass die Kreispolizeibehörde keine sogenannte Schwerpunktbehörde mit einer hohen Kriminalitätsrate ist und ihr dehalb nicht soviele Mitarbeiter zustehen würden. Auf der anderen Seite sei es natürlich auch gut, dass im Kreis Coesfeld keine Schwerpunktbehörde angesiedelt sei. Das zeige, dass es hier keine hhe Kriminalitätsrate gebe. Im September steht der endgültige Plan fest, wieviele zusätzliche Polizisten das Land einsetzt.