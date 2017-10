Steverhalle in Senden wird renoviert - Sportvereine müssen ausweichen

Die größte Veranstaltungshalle im Kreis Coesfeld, die Steverhalle in Senden, wird komplett erneuert. Sie bekommt ein neues Dach, einen neuen Boden und neue Technik. Im März starten die Arbeiten und die Halle schließt für ein halbes Jahr. In der Steverhalle trainieren auch Schulen und Sportvereine. Deshalb organisiert das Kulturteam alles um. Wegen Bauarbeiten fällt auch die Sporthalle der Bonhoeffer-Grundschule weg. Es ist also ein echter Engpass. Möglicherweise weichen Schulen und Vereine in andere Sporthallen in Bösensell und Ottibotti aus. Das ist aber umständlich, vor allem für die Schüler. Die Gemeinde denkt darüber nach, das Cabriobad mehr einzubeziehen. Wie genau das ablaufen soll, steht noch nicht fest. Eine Lösung muss zügig her. Denn in der Steverhalle organisieren die Schulen auch beispielsweise ihre Entlassfeiern.