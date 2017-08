Stichproben-Kontrollen auf Geflügelhöfen im Kreis abgeschlossen

Im Skandal um mit Insektenschutzmittel verseuchte Eier aus Holland haben Experten des Kreises in dieser Woche Stichproben auf Geflügelhofen genommen. Sie haben ihre Tour jetzt abgeschlossen. Die Proben hat der Kreis an ein Labor nach Münster geschickt. Die Experten haben auf zwei Geflügelhöfen Proben von mehreren Eiern genommen. Bis die Ergebnisse da sind, dauert es voraussichtlich bis Ende kommender Woche. Das Labor hat gut zu tun, denn hier landen viele Proben aus dem Münsterland, das zuständige Landesamt hatte die Stichproben-Kontrollen angeordnet. Wie es weitergeht, hängt von den Ergebnissen der Proben ab. Das Insektenschutzmittel soll durch ein Reinigungsmittel in Ställe gelangt sein. Der Skandal hatte unter anderem im Nachbarkreis Borken begonnen, dort waren in zwei Packstation verseuchte Eier aufgetaucht.