Stichwahl nach Präsidentschaftswahl in Frankreich - Einschätzung des Politikwissenschaftlers

Bei der Präsidentschaftswahl im Frankreich kommt es in zwei Wochen zum Duell zwischen dem sozialliberalen Emmanuel Macron und der rechtsextremen Marine Le Pen. Emmanuel Macron hat einen leichten Vorsprung. Radio Kiepenkerl Poltikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster ist erleichtert, dass der europafreundliche Kandidat nach dem ersten Wahlgang vorne liegt. Die Schwierigkeiten, die in diesem Jahr vor Europa liegen, hätte Europa mit einem Wahlsieg Macrons überstanden. Die europäische Achse von Deutschland und Frankreich würde dann wieder funktionieren. Auch Spanien und Italien würden dann mitziehen und damit wäre Europa wieder stabiler. Klaus Schubert rechnet fest damit, dass Emmanuel Macron am Ende des Rennen macht. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 78 Prozent.