Stoppelmarkt in Darfeld startet

Kleine Dorfkirmessen haben es schwer, ohne große Karrussels Besucher anzuziehen. Und der Stoppelmarkt in Darfeld ist auch in diesem Jahr wieder ohne Autoscooter. Der Schausteller hat einer anderen Kirmes den Vorzug gegeben. Dennoch sind die Organisatoren des Stoppelmarktes zuversichtlich, dass ihr Konzept an diesem Wochenende aufgeht. Vereine im Dorf gestalten den Stoppelmarkt mit – sie machen ihn zu einem Treffpunkt für Familien. Bei einer Ideenbörse im Frühjahr hatten sie viele Vorschläge gemacht, was den Stoppelmarkt aufwertet. Heute lockt der Sportverein Turo Darfeld auf dem Parkplatz des K&K-Marktes – mit Dart-Fußball. Team schießen mit einem Fußball auf eine Dartscheibe. Das ist die große Attraktion des Samstag-Abend, die viele Besucher locken soll. Morgen ist der Haupttag des Stoppelmarktes. Eine Bühne auf dem Parkplatz der Landfleischerei Vollmer ist dann Magnet. Die Organisatoren bringen mit Musik und Kochen mit Produkten aus den drei Dörfern für jeden etwas mit. Dazu gibt es viele Stände an denen Besucher vorbei bummeln, historische Traktoren gibt es – und in einem Zeit stellen sich Betriebe aus dem Dorf vor. Langfristig hoffen die Gemeinde und der Werbering, dass sich der Stoppelmarkt in ein Dorffest verwandelt.