Straße der Kunst in Dülmen kommt gut an

Kunst unter freiem Himmerl kommt gut an. Über 2000 Besucher sind in den vergangenen Wochen durch die "Straße der Kunst" in Dülmen geschlendert - dreimal so viele wie bei demselben Projekt vor einigen Jahren. Familien in der Könzgenstraße und der Straße "Am Silberknapp" in Dülmen haben Künstlern die Chance gegeben, Skulpturen in ihren Vorgärten auszustellen. Das Kunstprojekt geht noch bis morgen, dann bauen die Künstler ihre Skulpturen nach und nach wieder ab. Für das Projekt haben Künstler aufwendige Figuren zum Beispiel aus Holz, Ton oder Metall gebaut. Wie viel Mühe sie sich dabei gegeben haben, merken auch die Besucher und Anwohner der Straße der Kunst. Sie loben vor allem die Skulpturen aus Dülmens Partnerstadt "Charleville Mézières". Manchen Anwohnern gefallen die Skulpturen in ihren Vorgärten so gut, dass sie sie von den Künstlern abkaufen. Wie es mit dem Projekt in Zukunft weitergeht, steht noch nicht fest.