Straßenarbeiten in der Gemeinde Ascheberg

Sie fahren ab der kommenden Woche in der Ascheberg Umwege! Die Gemeinde hat eine Firma beauftragt, die Fahrbahndecken in einigen Straßen zu erneuern. Durch Wurzeln und Wetter sind Hucke und Risse entstanden - das ist gefährlich für Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger. Die Prälant-Degener-Straße ist ab der kommenden Woche teilweise dicht. Nach Schacht- und Kanal-Kontrollen gibt es hier eine neue Straßendecke. Genauso wie in Davensberg auf dem Frieport. Hier lösen Arbeiter zudem die Metall-Huckel von der Straße - sie sollten bisher hier den Verkehr beruhigen. Stattdessen entstehen hier asphaltierte Rampen. Und in Herbern verwandelt sich der Forsthövel-Athernweg in zwei Wochen ebenfalls in eine Baustelle. Mitte November sollen die Arbeiten überall abgeschlossen sein.