Straßenarbeiten zwischen Coesfeld und Hochmoor starten

Umfangreiche Straßenarbeiten starten heute auf der Landstraße von Coesfeld nach Hochmoor im Nachbarkreis Borken – das ist die Rekener Straße. Die Arbeiten starten heute morgen am Ortsausgang von Coesfeld und endet am Industriepark Nord-Westfalen. Der Landesbetrieb gestaltet die Landstraße um. Er knabbert die Fahrbahnbreite an, um Platz zu schaffen für einen neuen Geh- und Radweg. Für große Probleme dürfte die Bausteller erst mal nicht sorgen. Sie haben in beiden Richtungen freie Fahrt. Auch die Busse sind auf dem normalen Linienweg unterwegs. Erst im August sieht das anderes aus. Dann plant der Landesbetrieb die Rekener Straße während der Bauarbeiten zur Einbahnstraße zu machen.