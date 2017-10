Straßenlaternen in Dülmen auch am Tag eingeschaltet

Morgens, zum Start in den neuen Arbeits- und Schultag, dauert es mittlerweile ganz schön lange, bis es hell ist. Um so wichtiger sind funktionierende Straßenlaternen, die alles gut ausleuchten und für Sicherheit sorgen. In Dülmen leuchten Straßenlaternen in diesen Tagen aber auch mittags und nachmittags, wenn es noch hell ist. Lampe für Lampe arbeitet sich ein Elektriker in diesen Tagen durch die Stadt. Mit seinem Fahrzeug prüft er, ob in jeder Lampe die Grühbirnen und die Lichter funktionieren, ob die Schutzgläser gut befestigt und ob die Klappen an den Laternen verschlossen sind. Dafür schalten die Stadtwerke in ihrer Zentrale wohnviertelweise die Straßenlaternen an. Jeden Tag ist ein anderes Viertel dran. Im Laufe der Woche sollen die Kontrollen abgeschlossen sein.