Straßenlaternen leuchten in der Nordkirchener Rosenstraße und Asternweg wieder

Das ist eine gute Nachricht für Sie in der Nordkirchen Rosenstraße und im Asternweg. Heute Nacht sorgen die Straßenlaternen hier wieder für Helligkeit. Radio Kiepenkerl-Hörer wunderten sich, warum die Laternen in diesen Tagen dunkel geblieben sind. Der Energieversorger RWE hat den Fehler mittlerweile gefunden. Auf einer Baustelle in der Nachbarschaft sind Arbeiter an ein Kabel gekommen, dass die Straßenlaternen mit Strom versorgt. Das Kabel ist kaputt, Techniker sind heute Nachmittag mit Reparaturarbeiten beschäftigt. Dunkle Straßen sorgen für ein ungutes Gefühl. Deshalb will der Versorger dran bleiben und die Straßen auch am Wochenende nochmals überprüfen. Die dunklen Straßenlaternen hatten eine rege Diskussion im sozialen Netzwerk Facebook bei Radio Kiepenkerl ausgelöst. Alles mit Augenzwinkern... Möglicherweise spare die Gemeinde mit den dunklen Straßenlaternen Energie vermutete Matthias. Olaf vermutet, dass die Gemeinde Geld sparen muss und Nico geht davon aus, dass schlichtweg die Stromrechnung noch nicht bezahlt ist... Alles gut: Heute Nacht leuchten die Laternen wieder.