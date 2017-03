Straßenmeistereien listen Straßenschäden im Kreis auf

Die Tempo 70-Schilder stehen noch immer an der B 58 zwischen Ascheberg und Drensteinfurt. Vor einigen Monaten war hier die Fahrbahn abgesackt. Radio Kiepenkerl-Hörer wollen wissen: Wann passiert denn hier endlich etwas? Etwas müssen Sie sich auf der B 58 zwischen Ascheberg und Drensteinfurt noch gedulden. Straßenmeistereien sind gerade dabei, alle Schäden in den Straßen aufzulisten. Zwar hat es in diesem Winter nicht viel Frost gegeben, aber auch wenige Frosttage hinterlassen ihre Spuren. Um Ostern herum sollen die Listen der Straßenmeisterein komplett sein. Und dann geht der Landesbetrieb Straßenbau auf Firmensuche. Es handelt sich um kleinere Schäden in den Straßen, die Arbeiter flicken hauptsächlich Löcher und bessern sie aus. Die Stelle auf der B 58 zwischen Ascheberg und Drensteinfurt gehört nicht zu der schlimmsten. Deshalb rutscht sie in der Dringlichkeitsliste weiter nach unten. Aber im Spätsommer oder frühen Herbst sind die Arbeiter dann hier zugange. Bis der Landesbetrieb die Schäden auf der B 58 ausgebessert hat, gilt für Sie weiter Tempo 70.