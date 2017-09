Streit am Kanal in Hiddingsel eskaliert

Schockierend ist, was am Kanal in Hiddingsel passiert ist. Zwei junge Motorradfahrer haben einen Mann mit Knüppeln geschlagen. Der Mann hatte mit den beiden zuvor gestritten, weil diese mit dem Motorrad auf dem Fußweg am Kanal unterwegs waren. Das Ganze passierte am Montagabend. Erst heute liegt aber eine Täterbeschreibung vor. Die Schläger waren demnach um die 20 jahre alt, kräftig und hatten kurze blonde Haar. Sie trugen dunkle Trainingshosen und ein schwarzes bzw. blaues T-Shirt. Bei dem Motorrad soll es sich um eine helle "Crossmaschine" mit lautem, knatterndem Motorengeräusch handeln. Hinweise an die Polizei unter 02594-7930