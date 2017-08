Streit um Bordell in Dülmen eskaliert

Anwohner des Ostdamms in Dülmen protestieren gegen ein Bordell in ihrer Nachbarschaft. Ein solcher Betrieb passe nicht in das Gebiet mit Wohnhäusern und Familien. Am Abend haben sie ein Protestplakat aufgehängt. Dabei kam es zum Streit mit den neuen Nachbarn. Ein Mann aus dem Bordell habe mit dem Handy die Plakataktion der Nachbarn gefilmt, sagt die Polizei. Diese waren damit nicht einverstanden. Eine Frau drückte den Arm des Mannes mit dem Handy zur Seite. Der Mann sagt dagegen, die Frau habe ihn geschlagen. Er erstattete Anzeige wegen Körperverletzung. Die Polizei prüft jetzt, was an dem Vorwurf dran ist. Heute ist der Betrieb in dem Bordell gestartet. Die Nachbarn hatten gehofft, dass in einem Eilverfahren zu verhindern. Das Gericht hat darüber aber noch nicht entschieden.