Streit während Sondersendung um Sekundarschule in Dülmen bei Radio Kiepenkerl

Befürworter und Gegner einer Sekundarschule in Dülmen haben gestritten und leidenschaftlich diskutiert am Abend in der Radio Kiepenkerl-Sondersendung. Übermorgen, am Sonntag, stimmen Sie in dem Bürgerentscheid für oder gegen eine Sekundarschule. In ihr sollen Kardinal von Galen Hauptschule und Hermann Leeser Realschule verschmelzen. Bürgermeisterin Lisa Stremlau von den Befürwortern und Christian Wohlgemuth von der Bürgerinitiative gegen die Sekundarschule haben sich einen Schlagabtausch geliefert. Unter anderem als es um die Frage zum Ganztagsunterricht ging. An drei Tagen in der Woche sollen die Schüler bis 16 Uhr Unterricht haben. Dafür dann aber keine Hausaufgaben mehr machen müssen. Viel zu stressig, sagen die Gegner. Wichtig für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sagen die Befürworter. Die gesamte Sondersendung zum Bürgerentscheid für oder gegen eine Sekundarschule in Dülmen gibt es für Sie HIER zum nachhören.