Strohballen in Coesfeld gelöscht: Feuerwehreinsatz dauerte fast 17 Stunden

Die Feuerwehr ist gegen 16:30 Uhr in der Coesfelder Bauerschaft Flamschen abgerückt. Hier brannten seit der Nacht rund 4000 große Strohballen. Nach fast 17 Stunden hatte die Feuerwehr auch die letzten Glutnester gelöscht. Die Polizei ermittelt noch, wie der Großbrand entstanden ist. Eine unfassbare Geschichte spielte sich am Rande der Brandstelle ab. Die Polizei in der Nacht einen betrunkenen Autofahrer und brachte ihn auf die Wache. Der Coesfelder reagierte darauf ziemlich aggressiv und beruhigte sich kaum. Die Polizei hielt es für besser ihn erst einmal zu beobachten. Außerdem kassierte sie seinen Führerschein ein. Als der Mann sich gegen Morgen beruhigt hatte, durfte er gehen. Wenig später tauchte der Cosfelder am Brandort in Flamschen auf und fuhr mit seinem hier zurückgelassenen Auto los. Die Polizei stoppte ihn erneut. Der Restalkohol im Blut lag über der erlaubten Grenze und außerdem hatte der Mann ja keinen Führerschein mehr. Den dürfte er jetzt auch so schnell nicht wieder kriegen.