Stromausfälle in Havixbeck und Bösensell

Die teilweise heftigen Windböen haben heute schon zwei Stromausfälle im Kreis Coesfeld ausgelöst. Zuletzt waren Bösenseller am Vormittag ohne Strom. Der Wind beschädigte in der Bauerschaft Kley eine Stromleitung. Seit 10:15 Uhr haben hier wieder alle Strom. Techniker des Versorgers RWE haben eine Umleitung geschaltet. In Havixbeck knickte eine Windböe heute Früh einen Holzmast um und beschädigte eine Stromleitung. Rund 2000 Menschen waren betroffen. Die meisten hatten schon nach einer dreiviertel Stunde wieder Strom. In den Außenbereichen ließ sich durch Umleitungen im Netz aber teilweise nichts machen. Deshalb versorgte RWE die Menschen hier zunächst mit Stromaggregaten.